Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Sadettin Saran aday olacak mı?

Güncelleme:
Fenerbahçe'de camiada heyecan ve belirsizlik bir arada yaşanıyor. Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından, kulüpte olağanüstü kongre tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yönetim kurulu ve ailesiyle yaptığı kritik toplantıların ardından Saran'ın kongreye gitme kararı aldığı iddia ediliyor. Peki, Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Sadettin Saran aday olacak mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Kongre kararlarına dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan gelişmeler, camiada kongre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından, sarı-lacivertli camiada olağanüstü genel kurul ihtimali yeniden gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe seçime mi gidiyor? Sadettin Saran aday olacak mı? Detaylar...

FENERBAHÇE SEÇİME Mİ GİDİYOR?

Kulüp içi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Saran'ın yönetim kurulu ve ailesiyle gerçekleştirdiği kritik toplantılar, Fenerbahçe'nin kongreye gitmesi yönünde karar alındığını ortaya koydu. Bu adımın, kulüp içindeki belirsizliği sona erdirmek ve üyelerin iradesini net bir şekilde ortaya koymak amacı taşıdığı belirtildi.

Sezonun son maçına göre planlanacak olan kongre süreci, hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmeleri yapılan isimler için tedirginlik yaratmıştı. Ancak Saran, takımın seçim sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve transfer çalışmalarının sekteye uğramaması için kongrenin sezon sonunda yapılmasını istedi. Bu karar futbolcular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın kongrede yeniden aday olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Kulüp yönetimi içinden edinilen bilgilere göre, Saran'ın kongre sürecinde üyelerden yeterli desteği alması halinde görevine devam etmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yeniden adaylığına ilişkin belirsizlik sürerken, gözler önceki başkan Ali Koç'a da çevrildi. Şu ana kadar Ali Koç'un kongreye katılıp katılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
