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Fenerbahçe - Roma maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe - Roma maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
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Fenerbahçe - Roma maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe Roma maç saati yaklaştıkça maç kadroları da belli olmaya başladı. Fenerbahçe - Roma ilk 11 kimler var, sakat ve cezalı oyuncular açıklanıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri ve yedekleri duyuruluyor. İşte Fenerbahçe - Roma maç kadrosu ilk 11 ve detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını yine İspanya'dan Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. 2. eleme turundan itibaren mücadele eden sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u geride bırakarak 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. İşte Fenerbahçe - Roma maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - ROMA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Roma maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Roma maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Mora, Malen.

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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