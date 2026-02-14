TS FB maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformu üyeleri de Trabzonspor Fenerbahçe maçını, maçın başlama saatinden önce başlayacak yayın ile birlikte canlı olarak internetten izleyebilecekler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.