Fenerbahçe Gaziantep FK maç kadrosu: ZTK Fenerbahçe Gaziantep FK muhtemel 11'ler!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında bu akşam Gaziantep Fk, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele, naklen yayınlanacak. Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından kupada yeniden moral bulmak isteyen sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan beş oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Fenerbahçe Gaziantep FK ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11'ler! Detaylar...

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Gaziantep FK, evinde sarı-lacivertli ekibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe, eksik oyuncularıyla sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, teknik direktör tarafından kadroda yer alamayacak.

Bu eksiklere rağmen Fenerbahçe'nin sahaya süreceği muhtemel 11, hücum ve savunma dengesini koruyacak şekilde şekillenecek. Sarı-lacivertliler, kupada yoluna devam etmek ve grubunda üst sıralara tırmanmak için bu kritik deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK ise ev sahibi avantajını kullanarak, taraftar desteğiyle sahada etkili olmaya çalışacak. Maç öncesi kadro analizleri, oyuncuların form durumu ve sakatlık listeleri göz önüne alındığında, mücadele her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, 4. haftada Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesi kapsamında bu akşam oynanacak. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, son dönemde ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Avrupa kupalarına veda etmişti. Bu kritik maç, hem moral bulmak hem de kupada grupta doğrudan üst tura çıkabilmek için büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin grupta 3. sırada yer aldığı göz önüne alındığında, galibiyetin önemi bir kez daha öne çıkıyor.

Kupaya Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sonraki maçlarda Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. Bu akşamki mücadele, sarı-lacivertlilerin kupadaki iddiasını sürdürmesi için kritik bir sınav niteliğinde olacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, futbolseverler için ekran başında olacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.