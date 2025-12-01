Haberler

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! FB GS derbi maç kadroları açıklandı mı?

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! FB GS derbi maç kadroları açıklandı mı?
Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, rekabet geçmişi, son maç performansları ve hakem kadrosu merak ediliyor. Detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 14. haftanın en kritik maçında Kadıköy'de karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray 11: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! FB GS derbi maç kadroları açıklandı mı?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 14. hafta mücadelesi bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmanın heyecanı Chobani Stadyumu'nda yaşanacak. Derbi öncesi ligde Galatasaray 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplamış durumda.

Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek ve kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Hakem kadrosunda kendisine Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

