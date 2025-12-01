Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! FB GS derbi maç kadroları açıklandı mı?

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu! Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 14. haftanın en kritik maçında Kadıköy'de karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray 11: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 14. hafta mücadelesi bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmanın heyecanı Chobani Stadyumu'nda yaşanacak. Derbi öncesi ligde Galatasaray 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplamış durumda.

Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek ve kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Hakem kadrosunda kendisine Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.