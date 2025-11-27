Fenerbahçe Ferencvaros maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Ferencvaros golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Ferencvaros kaç kaç? Fenerbahçe Ferencvaros canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Ferencvaros kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı 1-1'lik eşitliğiyle devam ediyor.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Ferencvaros maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı İstanbul'da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor.