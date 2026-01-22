Fenerbahçe Aston Villa maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Aston Villa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Aston Villa kaç kaç? Fenerbahçe Aston Villa canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Aston Villa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Aston Villa maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Aston Villa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Aston Villa maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Aston Villa maçı İstanbul'da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.