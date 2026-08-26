Fenerbahçe 11'i! Lyon Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Lyon FB maç kadrosu ilk 11!

Lyon FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Lyon Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Lyon Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

LYON - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Lyon Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Lyon Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

4 eksik

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.