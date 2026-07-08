Fenerbahçe 11'i! Hazırlık maçı FB Admira ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Admira Wacker maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Admira Wacker maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Admira Wacker ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Admira Wacker muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ADMİRA WACKER MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe Admira Wacker maç kadrosu ilk 11 şöyledir:

Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı için açıklanan 36 kişilik kadrosunda Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta ve Sidiki Cherif yer alıyor.