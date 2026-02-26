Haberler

Fenerbahçe 11'i! UEFA Nottingham Forest Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Nottingham Forest FB maç kadrosu ilk 11!

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu! Nottingham Forest Fenerbahçe 11'ler! Nottingham Forest FB maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Nottingham Forest Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Nottingham Forest Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Nottingham Forest - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M.Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

