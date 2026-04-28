FED faiz kararı SON DAKİKA! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası ( Fed ) tarafından alınacak Nisan ayı faiz kararı, küresel piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle enflasyon verileri, istihdam rakamları ve ekonomik büyüme göstergeleri ışığında şekillenen para politikası süreci, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat açıklanacak? FED Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde.

FED’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı kapsamında alınacak karar, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finansal piyasaları da doğrudan etkileyen kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

2026 yılı Nisan ayı toplantısı öncesinde piyasalarda genel beklenti, faiz politikasında mevcut durumun korunacağı yönünde şekillenmiş durumda. Özellikle son aylarda gelen ekonomik veriler, FED’in temkinli duruşunu sürdürdüğü bir görünüm ortaya koyuyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 Nisan ayı FOMC toplantısı, 28-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek toplantının ardından alınacak kritik faiz kararı, 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de kamuoyu ile paylaşılacak. Karar anı, döviz kurları, altın fiyatları, kripto para piyasaları ve küresel borsa endekslerinde anlık volatilite yaratması nedeniyle finans dünyasında önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

FED NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Nisan 2026 FED faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler büyük ölçüde “bekle-gör” yaklaşımının devam edeceği yönünde yoğunlaşıyor. Finansal piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğu, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını öngörüyor.

Mevcut projeksiyonlara göre piyasaların %98’inden fazlası, FED’in politika faizini %3,50 – %3,75 aralığında sabit tutmasını bekliyor. Bu beklenti, enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik mevcut stratejinin sürdürüldüğü bir para politikası çerçevesine işaret ediyor.

Yılın ilk iki toplantısında da faiz oranını sabit bırakan FED, Ocak ve Mart aylarında aldığı kararlarla piyasalara istikrar mesajı vermişti. Nisan ayı toplantısı da bu çerçevede, mevcut ekonomik verilerin değerlendirilmesi açısından kritik bir eşik olarak takip ediliyor.