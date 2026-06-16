“FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu, dolar, altın ve kripto para piyasalarını etkileyen kritik gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası’nın yapacağı toplantı öncesi yatırımcılar, faiz oranlarında bir değişiklik olup olmayacağını merakla bekliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GÖZLER 17 HAZİRAN TOPLANTISINDA

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak yılın dördüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği kritik kararın tarihi ve saati netleşirken, yatırımcılar FED’in atacağı adımlara odaklandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED Para Politikası Kurulu’nun haziran ayı faiz kararı 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak. Açıklama, küresel piyasalarda dolar, altın ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili olacak.

Karar sonrası FED Başkanı’nın yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

FAİZLER SABİT Mİ KALACAK?

Piyasa beklentilerine göre FED’in bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistler, güçlü istihdam verileri ve enflasyon görünümünün bu kararda etkili olduğunu belirtiyor.

Yıl sonuna kadar olası faiz artırımı ihtimali ise tamamen gündemden çıkmış değil.

KÜRESEL PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

FED’in faiz kararı öncesi küresel piyasalarda temkinli bir bekleyiş hâkim. Yatırımcılar özellikle para politikasında değişiklik sinyali olup olmayacağını yakından izliyor.

Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler de FED’in gelecekteki adımlarına dair beklentileri şekillendiriyor.

KEVIN WARSH DÖNEMİ VE İLK TOPLANTI

ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı Kevin Warsh’ın yönettiği ilk faiz kararı toplantısı olması nedeniyle, bu toplantı ayrı bir önem taşıyor.

Uzmanlar, Warsh’ın vereceği mesajların en az faiz kararı kadar piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Özellikle sözlü yönlendirmelerin tonu, yatırımcıların radarında olacak.