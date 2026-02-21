Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre anlaşmazlık fiziki müdahaleye dönüştü ve Penbe, hastaneye giderek darp raporu aldı. Peki, Ergün Penbe Mustafa Yalım olayı nedir? Ergün Penbe saldırıya mı uğradı? Detaylar...

ERGÜN PENBE MUSTAFA YALIM OLAYI NEDİR?

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziki müdahaleye dönüştüğü iddia edildi. Penbe, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı.

Uşakspor Kulübü konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yaşanan gelişmeler hem camiada hem de futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ERGÜN PENBE SALDIRIYA MI UĞRADI?

İddialara göre, tartışma sırasında Ergün Penbe, fiziki müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü ve darp raporu aldı. Olayın detayları ve resmi açıklamalar henüz netleşmiş değil.

PENBE'NİN UŞAKSPOR İLE GEÇMİŞİ

53 yaşındaki teknik direktör, sezon başında Uşakspor'la çalışmaya başlamıştı. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 28 Ocak'ta yollar ayrılmıştı. Ancak 8 Şubat'ta Eskişehirspor'a evinde 4-0 kaybeden Uşakspor, Penbe ile yeniden anlaşmıştı.