Eren Ali Dişli kimdir, Eren Ali Dişli Fenerbahçe'de görevi ne?

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Fenerbahçe denince akla gelen isimlerden biri haline gelen Eren Ali Dişli, sosyal medyada ve arama motorlarında adından söz ettiriyor. Eren Ali Dişli'nin hayatı, ailesi, kariyeri ve Fenerbahçe'deki görevi büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Eren Ali Dişli kimdir ve Fenerbahçe'de hangi görevde bulunuyor? İşte yanıtı…

EREN ALİ DİŞLİ KİMDİR?

Eren Ali Dişli, Sırma Grup'un sahibi olan iş insanı Davut Dişli'nin oğlu olarak 2000 yılında dünyaya geldi. Ailesi Rize kökenli olan Dişli, babası gibi sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Genç yaşına rağmen hem iş dünyasında hem de spor camiasında dikkat çeken bir isim haline gelen Dişli, özellikle sarı-lacivertli kulüpteki faaliyetleriyle tanınıyor.

EREN ALİ DİŞLİ'NİN EĞİTİM HAYATI

Saint Benoit Lisesi'ni bitiren Dişli, ardından Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimine başladı. Mühendislik okumasına karşın sinemaya da ilgi duyan Dişli, bu alanda da projeler yürütüyor. Sinemaya olan ilgisi, yapımcı Ertuğrul Fındık ile Türk sinemasında konsorsiyum modelini hayata geçirme planıyla da gündeme gelmişti.

FENERBAHÇELİ YARINLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

Eren Dişli, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Dernek bünyesindeki çalışmalarıyla camia içinde tanınırlık kazanan Dişli, bu süreçte kulüp yönetimine giden yolun da kapısını araladı.

EREN ALİ DİŞLİ FENERBAHÇE'DE GÖREVİ NE?

Ali Koç, 30-31 Mayıs 2024'te yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde yeni yönetim listesini kamuoyuyla paylaştı ve listedeki 11 yeni isimden biri Eren Dişli oldu. Seçimin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Dişli, amatör şubelerle ilgili çalışmalarda öne çıktı. Dişli, Gaziantep'teki Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 6 kupanın 5'ini kazanan yüzme şubesinin başarısını Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendiren yöneticiler arasında yer aldı.

BABASI DA FENERBAHÇE'DE YÖNETİCİLİK YAPTI

Dişli ailesinin Fenerbahçe ile bağı yeni değil. Eren Dişli'nin babası Davut Dişli de geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe'de yöneticilik görevinde bulunmuştu. Baba ve oğulun farklı dönemlerde kulüp yönetiminde yer alması, ailenin sarı-lacivertli camiayla köklü ilişkisini gözler önüne seriyor.