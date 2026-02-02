Epstein olayı nedir, Epstein nedir? ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in adı, siyasetten iş dünyasına kadar uzanan karanlık bir ağ, cinsel istismar iddiaları ve şüpheli ölümüyle birlikte küresel bir skandala dönüştü. Yıllar sonra ortaya çıkan mahkeme belgeleri ve tanık ifadeleri, Epstein dosyasının neden hâlâ dünya gündeminden düşmediğini gözler önüne seriyor.

EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaşın altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve sistematik bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, ABD kamuoyunda büyük tepki çeken davaların merkezinde yer aldı. Epstein'e yöneltilen suçlamalar, yalnızca bireysel istismar iddialarıyla sınırlı kalmayıp geniş çaplı bir suç organizasyonunu da kapsıyordu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

HAPİSHANEDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde 10 Ağustos 2019 tarihinde hücresinde ölü olarak bulundu. Ölümü, dava süreci devam ederken gerçekleştiği için kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı.

SORU İŞARETLERİ VE BİTMEYEN TARTIŞMALAR

Epstein'in hapishanedeki ölümü, güvenlik ihmalleri ve olayın perde arkasına dair iddialar nedeniyle uzun süre gündemde kaldı. Dosyanın kapanmasına rağmen Epstein skandalı, bağlantılı isimler ve ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte hâlâ dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor.