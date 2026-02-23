Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, 19 – 20 Şubat 2026 tarihlerinde Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleştirildi ve sonuçlar bugün KAP'a bildirildi. Halka arz finans piyasalarında önemli bir yankı bulurken, yatırımcı ilgisi ve dağıtım rakamları merakla takip edildi. Peki, Empa elektronik halka arz kaç lot verdi? EMPAE halka arz kaç kişi katıldı? Detaylar haberimizde.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Empa Elektronik halka arzı fiyatlaması 22,00 TL olarak ilan edildi. Toplamda 38.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunuldu ve bu satış ile halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olarak sonuçlandı. Halka arz sürecinde talep toplama, dağıtım ve yatırımcı profili açısından oldukça güçlü bir ilgi ortaya çıktı.

EMPAE ELEKTRONİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplamda 38.000.000 lot pay dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtım, nominal değere göre değil "lot" bazında yapıldığı için yatırımcıların payları bu şekilde hesaplandı.

Matematiksel olarak hesaplandığında, bireysel yatırımcılara düşen pay yaklaşık 20–21 lot olarak gerçekleşti. Bu sonuç, bireysel yatırımcı talebinin yüksek olmasına karşın, payların eşit ve adil bir biçimde dağıtıldığını gösteriyor.

Dağıtımın Adil ve Şeffaf Şekilde Gerçekleşmesi

KAP bildiriminde yer alan açıklamalara göre;

"EMPA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 19–20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır."

Bu, hiçbir yatırımcının dağıtılan payların çok büyük bir kısmını tek başına almadığını, dolayısıyla dağıtımda eşitlik ilkesinin korunduğunu gösteriyor.

EMPAE HALKA ARZ KAÇ KİŞİ KATILDI?

Empa Elektronik halka arzına katılım, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesiyle ortaya çıkan veriler şu şekilde:

Halka arzda toplam 1.134.537 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen miktar yaklaşık 4,99 katı talep aldı.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan kısma ise yaklaşık 15,83 katı talep geldi.

Bu yüksek talep oranları, piyasa güvenini, şirketin sektörel potansiyelini ve yatırımcıların halka arzlara olan ilgisini ortaya koyuyor.