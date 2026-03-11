Elif Bayram kimdir, Elif Bayram kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Sporseverlerin yakından takip ettiği Elif Bayram hakkında merak edilenler gün yüzüne çıkıyor. Elif Bayram kimdir, nereli ve yaşı kaç soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıca hangi takımlarda oynadığı ve özel hayatına dair evli mi yoksa bekar mı olduğu bilgileri de gündemde. Elif Bayram'ın kariyerine ve hayatına dair tüm bilinmeyenler haberimizde.

ELİF BAYRAM KİMDİR?

Elif Bayram, 18 Eylül 2001 doğumlu ve Türk kadın basketbolunun yükselen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1.87 m boyu ve uzun forvet pozisyonundaki başarısıyla sahada fark yaratıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği performans ile hem kulüp hem de milli takım seviyesinde adından söz ettiriyor.

PROFESYONEL KARİYERİNİN BAŞLANGICI: BEŞİKTAŞ JK

Elif Bayram, basketbol kariyerine Beşiktaş JK alt yapısında başladı ve 2018-19 sezonunda A takıma yükseldi. Beşiktaş formasıyla EuroLeague Kadınlar'da yer alarak uluslararası arenada da deneyim kazandı. 2023 yılında "Türk Genç Basketbol Yıldızları" ödülüne layık görülerek genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

GALATASARAY'A TRANSFER

6 Haziran 2025 tarihinde Elif Bayram, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray formasıyla performansını bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen Bayram, kulüp taraftarlarının da büyük ilgisini çekiyor.

MİLLİ TAKIMDA PARLAYAN YILDIZ

Elif Bayram, 2017 FIBA U16 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U-16 takımının bir parçası olarak sahaya çıktı ve aynı yıl Avrupa Gençler Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan takımda yer aldı. Daha sonra Türkiye milli takımı kadrosuna giren Bayram, EuroBasket Kadınlar 2023 elemelerinde de başarılı performans sergiledi.

ELİF BAYRAM'IN ÖZEL HAYATI

Genç yaşına rağmen sahadaki başarısıyla gündemde olan Elif Bayram, özel hayatını genellikle göz önünde tutmuyor. Kariyer odaklı yaşam tarzı ile dikkat çeken Bayram, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor.