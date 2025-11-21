Haberler

Ekol Spor kapandı mı, Ekol Spor neden kapandı?
Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ümit Karan, Emre Bol, Ali Ece ve Serkan Balcı ile sunucular Ceyla Büyükuzun, Merve Toy ve Sinem Ökten'in kadrosunda yer aldığı Ekol Sports'un kapanma kararı aldığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte "Ekol Spor kapandı mı?" sorusu gündemin merkezine oturdu.

Ekol Sports ekibinde tanınmış yorumcular ve spikerlerin bulunması nedeniyle alınan kapanma kararının ardından kanalın gerçekten faaliyetlerini durdurup durdurmadığı merak konusu oldu. Kamuoyunda "Ekol Spor resmen kapandı mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

EKOL SPORTS'TAN KAPANMA KARARI

Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ümit Karan, Emre Bol, Ali Ece ve Serkan Balcı'nın yanı sıra spikerler Ceyla Büyükuzun, Merve Toy ve Sinem Ökten'in görev aldığı Ekol Sports'un yayın hayatını sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

OSMAN ALTUNTERİM'DEN ÜZGÜN AÇIKLAMA

Gazeteci Osman Altunterim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanalın kapatıldığını doğrulayarak, "Ekol Sports gerçekten spor medyasına değer katan bir oluşumdu. Emek veren tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Kapanma gerekçesi açıklanmadı.

