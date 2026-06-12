EGY hangi ülke, EGY hangi takım, EGY ne demek, 2026 Dünya Kupası EGY açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEEGY hangi ülke ve EGY hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası EGY açılımı ve EGY ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan EGY ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI EGY HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında ve fikstürlerinde gördüğün EGY kısaltması, Afrika'nın en köklü futbol ekollerinden biri olan Mısır'ı temsil eder.

İşte EGY kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

EGY Hangi Ülke ve Takım?

EGY, Mısır (Egypt) ülkesini ve Mısır Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın en bilinen lakabı "Firavunlar" (The Pharaohs) şeklindedir.

EGY Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan Egypt kelimesinin ilk üç harfinden gelir. FIFA, IOC ve diğer tüm uluslararası kuruluşlar Mısır'ı bu kodla kayıt altına alır.

2026 Dünya Kupası'nda Mısır

Mısır, 2026 Dünya Kupası'nda oldukça renkli ve çekişmeli bir grup olan G Grubu'nda mücadele ediyor. Muhammed Salah önderliğindeki ekibin maç programı şu şekilde:

Rakipler: Belçika, İran (IRN) ve Yeni Zelanda (NZL).

15 Haziran 2026: Belçika - Mısır (Seattle Stadium)

21 Haziran 2026: Yeni Zelanda - Mısır (Vancouver, BC Place)

26 Haziran 2026: Mısır - İran (Seattle Stadium)

Mısır, 2026 elemelerinde gösterdiği üstün performansla Afrika'dan turnuvaya katılan en iddialı takımlardan biri oldu. Özellikle gruptaki son maç olan Mısır - İran karşılaşmasının, gruptan çıkacak takımı belirleyecek bir final niteliğinde olması bekleniyor.