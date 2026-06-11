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CZE hangi ülke, CZE hangi takım, CZE ne demek, 2026 Dünya Kupası CZE açılımı ne?

CZE hangi ülke, CZE hangi takım, CZE ne demek, 2026 Dünya Kupası CZE açılımı ne?
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CZE hangi ülke ve CZE hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası CZE açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECZE hangi ülke ve CZE hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CZE açılımı ve CZE ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CZE ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CZE HANGİ ÜLKE?

CZE, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Çekya'yı (Çek Cumhuriyeti) temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Çekya, 20 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası'na dönerek büyük bir heyecan yarattı. Merak ettiğin detaylar şöyledir:

CZE Ne Demek?

CZE, Çekya'nın uluslararası alanda kabul görmüş üç harfli resmi ülke kodudur (ISO 3166-1 alfa-3). Ülkenin İngilizce ismi olan Czechia veya Czech Republic ifadesini tanımlamak için kullanılır.

CZE Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle 2026 Dünya Kupası skor tabelalarında CZE kısaltması, Çekya Milli Takımı'nı ifade eder. Turnuva listelerinde ve televizyon yayınlarında Çekya'yı bu kodla görebilirsin.

2026 Dünya Kupası ve CZE (Çekya)

Çekya, play-off aşamasında İrlanda ve Danimarka'yı eleyerek 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. İşte Çekya'nın turnuva bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında CZE, Çekya (Czechia) demektir.

Grubu: Çekya, turnuvada A Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: A Grubu'ndaki rakipleri ev sahibi Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore'dir.

Çekya'nın (CZE) Grup Maç Programı:

11 Haziran: Güney Kore - Çekya (Guadalajara)

18 Haziran: Çekya - Güney Afrika (Atlanta)

24 Haziran: Çekya - Meksika (Mexico City)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Eşkara:

yine iso kodları şöyle böyle ya bir de e-pasaport filan diye soru soracaklar herkes google'da her şey yazıyo ne boş bombok bir yazı ????

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Haber YorumlarıAsudan Tuğçe Köse:

Çekya'nın Dünya Kupası'na geri dönmesi çok güzel bir gelişme bence 20 yıl sonra geri gelmek demek ciddi bir hazırlık yapılmış demek A grubu zor ama onlar play-offlarda İrlanda Danimarkayı yendilerse bu turnuvada da yapabilirler umarım iyi gider

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Haber YorumlarıÖmür Aydemir:

valla bu çekya işi birden ortaya çıktı gibi ama arkasında 20 yıllık bir hikaye var diyorlar hep aynı şey oluyo ya futbolda medya baya geç kalıyo haberle neyse çekyanın grubu zor gibi meksika güney kore var karşısında ama kim bilir belki sürpriz yaparlar

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