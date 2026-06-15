CPV hangi ülke, CPV hangi takım, CPV ne demek, 2026 Dünya Kupası CPV açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECPV hangi ülke ve CPV hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CPV açılımı ve CPV ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CPV ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CPV HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası yayınlarında ve fikstüründe sıkça gördüğün CPV kısaltması, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ülkesini temsil eder. Bu takım, 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olarak tarihe geçmiş durumda.

İşte CPV hakkında bilmen gereken tüm detaylar:

CPV Hangi Ülke ve Takım?

CPV, Atlas Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) millî futbol takımıdır. FIFA ve uluslararası spor müsabakalarında bu ülkeyi tanımlamak için kullanılan resmi koddur.

CPV Ne Demek ve Açılımı Ne?

Kısaltma, ülkenin Portekizce ismi olan Cabo Perve'den (Cape Verde) türetilmiştir. FIFA turnuvalarında "Cabo Verde" ismi daha sık kullanılmaya başlansa da kod olarak CPV standarttır.

2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Başarı

2026 Dünya Kupası, Yeşil Burun Adaları için çok özel bir anlam taşıyor:

İlk Kez Katılıyorlar: CPV, 2026 yılında tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteriyor. 13 Ekim 2025'te Esvatini'yi 3-0 yenerek bu tarihi bileti aldılar.

Küçük Dev: Yaklaşık 530.000 nüfusuyla, Dünya Kupası tarihine katılan en küçük ülkelerden biri oldular.

Grup Durumu: Suudi Arabistan (SAU) ile aynı gruptalar! H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele edecekler.

Maç Programı:

CPV'nin bu büyük serüvendeki ilk maçları şöyle:

İspanya - CPV: 15 Haziran 2026 (Atlanta)

Uruguay - CPV: 21 Haziran 2026 (Miami)

CPV - Suudi Arabistan: 26 Haziran 2026 (Houston)