Chelsea Burnley CANLI nereden izlenir? Chelsea – Burnley maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Premier League'de 27. hafta heyecanı, Londra'da hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir 90 dakikaya sahne oluyor. 44 puanla 5. sırada bulunan Chelsea, ilk 4 hedefi doğrultusunda sahasında 18 puanla 19. basamakta yer alan Burnley'yi konuk edecek. Peki, Chelsea Burnley canlı nereden izlenir? Chelsea – Burnley maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Detaylar...

CHELSEA BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Londra'daki mücadele, haftanın fikstüründe puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek maçlar arasında gösteriliyor.

Chelsea açısından bakıldığında bu 90 dakika, Manchester United'ı geride bırakıp ilk 4 potasına girme yolunda kritik bir eşik niteliği taşıyor. Burnley cephesinde ise alınacak her puan, sezonun geri kalanı için psikolojik bir kırılma anlamına gelebilir.

CHELSEA – BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde kanalın maç önü programlarında iki takımın son durumu, teknik analizler ve muhtemel 11'ler detaylı şekilde ele alınacak.

CHELSEA BURNLEY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele, Türkiye'de beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, uydu platformu ve dijital yayın seçenekleri üzerinden erişime açık olacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, yayıncı kuruluşun aktif aboneliğine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca maç saati öncesinde bağlantı ve yayın kontrollerinin yapılması, kesintisiz bir izleme deneyimi açısından tavsiye ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea:

Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Burnley:

Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming