Çekdar Orhan kimdir, Kürt mü? Çekdar Orhan kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Çekdar Orhan, son dönemlerde spor dünyasında adından söz ettiriyor. Futbolseverler, genç oyuncunun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve hangi şehirden geldiğini merak ediyor. Özellikle güncel maç performansları ve kariyerindeki gelişmeler, taraftarların ilgisini artırıyor. Ayrıca, bazı disiplin kararları ve saha içi hareketleriyle gündeme gelmesi, Çekdar Orhan hakkında soruları da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?

Çekdar Orhan, Kürt asıllı Türk-Alman futbolcudur. Futbola Almanya'da 1. FC Mönchengladbach altyapısında başlamış, ardından Antalyaspor ve Galatasaray altyapılarında kariyerine devam etmiştir. Günümüzde TFF 1. Lig takımlarından Amedspor'da forvet olarak oynamaktadır.

ÇEKDAR ORHAN KAÇ YAŞINDA?

Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 doğumlu olduğu için 27 yaşındadır.

ÇEKDAR ORHAN NERELİ?

Çekdar Orhan, Türkiye'nin Hakkâri ilinde doğmuştur.

ÇEKDAR ORHAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Çekdar Orhan, TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da forma giymektedir.

ÇEKDAR ORHAN'IN KARİYERİ

Orhan, Almanya'da 1. FC Mönchengladbach altyapısında futbola başladıktan sonra Türkiye'de Antalyaspor ve Galatasaray altyapılarında oynadı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray U21 takımıyla U21 Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı ve 13 gol kaydetti. 2019-2020 sezon başında Akhisarspor'a transfer olan Orhan, daha sonra Amedspor'a geçerek profesyonel kariyerine devam etti.