Can Uyguç neden öldü? Spor gazetecisi Can Uyguç kimdir, kaç yaşındaydı?

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Spor gazetecisi Can Uyguç kolon kanseri nedeniyle öldü. 59 yaşındaki gazeteci bir süredir bu hastalığın tedavisini görüyordu; ölüm haberi 14 Kasım 2026 Cumartesi günü duyuldu.

Meslek hayatına 1986'da Sabah'ta muhabir olarak başlayan Uyguç, Fanatik'i kuran ekipteydi ve Posta'da yıllarca spor servisini yönetti. Cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.

CAN UYGUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Can Uyguç'un ölüm nedeni kolon kanseri. Hastalığı için bir süredir tedavi gören gazeteci, 14 Kasım'da hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ölümün ardından yayımladığı mesajda Uyguç'un ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi, gazeteciliğe verdiği uzun yıllık emeği andı.

CAN UYGUÇ KİMDİR?

Can Uyguç, Türk spor basınında 35 yılı aşkın süre çalışmış bir gazeteciydi. 1986'da Sabah gazetesinde muhabirliğe başladı, spor basınının birçok gazetesinde görev aldı.

Sürekli basın kartı sahibiydi; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesiydi. 2014'te "Olimpiyat şampiyonu dopingli çıktı" başlıklı haberiyle TSYD-Spor Toto Spor Yazarları Ödülleri'nde haber dalında birinci oldu. Evliydi ve bir çocuk babasıydı.

CAN UYGUÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Can Uyguç 59 yaşındaydı.

CAN UYGUÇ HANGİ GAZETELERDE ÇALIŞTI?

Can Uyguç sırasıyla Sabah, Fotomaç ve Spor gazetelerinde çalıştı. Fanatik yayın hayatına başladığında gazetenin kurucu kadrosundaydı.

En uzun dönemini Posta'da geçirdi. Gazetenin spor müdürlüğünü uzun yıllar yürüten Uyguç, Posta'dan 31 Ocak 2022'de ayrıldı.

CAN UYGUÇ'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Can Uyguç'un cenazesi bugün, 15 Kasım 2026 Pazar günü kaldırılacak. Cenaze namazı ikindi namazının ardından 1. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Uyguç ardından toprağa verilecek.

CAN UYGUÇ'UN BABASI KİM?

Can Uyguç'un babası Ünal Uyguç, eski milli atlet ve spor gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve TRT'de çalışan Ünal Uyguç, TSYD'nin kıdemli üyelerindendi; Fenerbahçe Kongre üyeliği ve Yüksek Divan Kurulu üyeliği de vardı. Baba Uyguç 19 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti.