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CAN hangi ülke, CAN hangi takım, CAN ne demek, 2026 Dünya Kupası CAN açılımı ne?

CAN hangi ülke, CAN hangi takım, CAN ne demek, 2026 Dünya Kupası CAN açılımı ne?
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CAN hangi ülke ve CAN hangi takım , futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası CAN açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECAN hangi ülke ve CAN hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CAN açılımı ve CAN ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CAN ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CAN HANGİ ÜLKE?

CAN, uluslararası platformlarda ve spor dünyasında Kanada'yı temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan üç ülkeden (ABD, Meksika, Kanada) biri olarak Kanada ile ilgili tüm merak edilenler şöyledir:

CAN Ne Demek?

CAN, Kanada'nın uluslararası alanda kullanılan üç harfli (ISO 3166-1 alfa-3) resmi ülke kodudur. İngilizce ve Fransızca yazılışı aynı olan Canada kelimesinin ilk üç harfinden oluşur. Pasaportlardan havacılık kodlarına kadar her yerde Kanada'yı tanımlar.

CAN Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle 2026 Dünya Kupası skor tabelalarında CAN kısaltması, Kanada Milli Takımı'nı ifade eder. Kuzey Amerika ekibi, taraftarları arasında genellikle "Les Rouges" (Kırmızılar) olarak anılır.

2026 Dünya Kupası ve CAN (Kanada)

Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılıyor ve maçlarını Toronto ile Vancouver şehirlerinde oynuyor. İşte Kanada'nın turnuva detayları:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası listelerinde CAN, Kanada (Canada) demektir.

Grubu: Kanada, turnuvada B Grubu'nda seri başı olarak yer almaktadır.

Rakipleri: Grubundaki rakipleri İsviçre, Bosna-Hersek ve Katar'dır.

Maç Programı

Kanada'nın kendi evinde oynayacağı heyecan dolu grup maçları şu şekildedir:

12 Haziran: Kanada - Bosna-Hersek (BMO Field, Toronto)

18 Haziran: Kanada - Katar (BC Place, Vancouver)

24 Haziran: İsviçre - Kanada (BC Place, Vancouver)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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