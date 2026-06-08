Haberler

Bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Haziran Pazartesi günü futbol dünyasında hareketli bir program dikkat çekiyor. Farklı lig ve turnuvalarda oynanacak karşılaşmalarda takımlar sahaya 3 puan hedefiyle çıkarken, futbolseverler de günün maç takvimini yakından takip ediyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı skorlar ve maç sonuçları gün boyu spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

8 Haziran’da futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Farklı lig ve turnuvalarda mücadele edecek takımlar, sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Karşılaşma saatleri, öne çıkan mücadeleler ve günün futbol gündemine ilişkin detaylar büyük merak konusu olurken, işte 8 Haziran maç takvimi...

YAYINLAR

  • 07.00 TRT Spor – Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi ( Futbol )
  • 08.00 HT Spor – Başlama Vuruşu ( Futbol )
  • 10.15 TRT Spor – Dünya Kupası 2026 / Bizim Çocukların Yolu ( Futbol )
  • 13.30 TRT Spor – Kupanın Ev Sahipleri ( Futbol )

  • 15.30 TRT Spor – 2022 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar ( Futbol )
  • 16.00 TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol)
  • 17.00 TRT Spor – Dünya Kupası Finalleri (Futbol)
  • 17.30 TRT Spor – A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özetler (Futbol)
  • 20.00 TRT Spor – İhtimaller Kupası (Futbol)
  • 22.00 TRT Spor – Aktüel Futbol (Futbol)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti