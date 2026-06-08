Bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Haziran Pazartesi günü futbol dünyasında hareketli bir program dikkat çekiyor. Farklı lig ve turnuvalarda oynanacak karşılaşmalarda takımlar sahaya 3 puan hedefiyle çıkarken, futbolseverler de günün maç takvimini yakından takip ediyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı skorlar ve maç sonuçları gün boyu spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
8 Haziran’da futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Farklı lig ve turnuvalarda mücadele edecek takımlar, sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Karşılaşma saatleri, öne çıkan mücadeleler ve günün futbol gündemine ilişkin detaylar büyük merak konusu olurken, işte 8 Haziran maç takvimi...
YAYINLAR
- 07.00 TRT Spor – Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi ( Futbol )
- 08.00 HT Spor – Başlama Vuruşu ( Futbol )
- 10.15 TRT Spor – Dünya Kupası 2026 / Bizim Çocukların Yolu ( Futbol )
- 13.30 TRT Spor – Kupanın Ev Sahipleri ( Futbol )
- 15.30 TRT Spor – 2022 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar ( Futbol )
- 16.00 TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol)
- 17.00 TRT Spor – Dünya Kupası Finalleri (Futbol)
- 17.30 TRT Spor – A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özetler (Futbol)
- 20.00 TRT Spor – İhtimaller Kupası (Futbol)
- 22.00 TRT Spor – Aktüel Futbol (Futbol)