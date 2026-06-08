Bugün maç var mı? 8 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

8 Haziran’da futbol dünyasında birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Farklı lig ve turnuvalarda mücadele edecek takımlar, sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken futbolseverler de günün maç programını yakından takip ediyor. Karşılaşma saatleri, öne çıkan mücadeleler ve günün futbol gündemine ilişkin detaylar büyük merak konusu olurken, işte 8 Haziran maç takvimi...

YAYINLAR

07.00 TRT Spor – Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi ( Futbol )

– Dünya Kupası Yıldızlar Geçidi ( ) 08.00 HT Spor – Başlama Vuruşu ( Futbol )

) 10.15 TRT Spor – Dünya Kupası 2026 / Bizim Çocukların Yolu ( Futbol )

) 13.30 TRT Spor – Kupanın Ev Sahipleri ( Futbol )