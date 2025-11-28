Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte futbolseverlerin odağı uluslararası maçlara kaydı. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Peki, bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
28 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler kozlarını paylaşacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.
MAÇLAR
- 15:00 – Türkiye (K) vs Arnavutluk (K) / Hazırlık Maçı – TRT Spor
- 17:00 – Amedspor vs Esenler Erokspor – TRT Spor
- 17:00 – Amedspor vs Esenler Erokspor – BeIN Sports 2
- 20:00 – Pendikspor vs Manisa FK – BeIN Sports 2
- 20:00 – Kocaelispor vs Gençlerbirliği – BeIN Sports 1
- 20:00 – Pendikspor vs Manisa FK – TRT Spor
- 20:30 – Schalke 04 vs Paderborn / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2
- 20:30 – Hannover 96 vs Karlsruhe / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3
- 20:30 – Schalke 04 vs Paderborn / Bundesliga 2 – S Sport Plus
- 20:30 – Al Ahli vs Al Qadisiya – S Sport Plus
- 22:30 – Monchengladbach vs Leipzig / Bundesliga – S Sport Plus
- 22:30 – Sporting Gijon vs Andorra / LaLiga 2 – S Sport Plus
- 22:30 – Monchengladbach vs Leipzig / Bundesliga – Tivibu Spor 1
- 22:45 – Como vs Sassuolo / Serie A – S Sport Plus
- 22:45 – Como vs Sassuolo / Serie A – S Sport 2
- 22:45 – Metz vs Rennes / Ligue 1 – beIN Connect
- 22:45 – Como vs Sassuolo / Serie A – Tivibu Spor 2
- 23:00 – Getafe vs Elche / LaLiga – S Sport Plus
- 23:00 – Getafe vs Elche / LaLiga – S Sport