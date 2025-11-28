Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

28 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler kozlarını paylaşacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

MAÇLAR

15:00 – Türkiye (K) vs Arnavutluk (K) / Hazırlık Maçı – TRT Spor

17:00 – Amedspor vs Esenler Erokspor – TRT Spor

17:00 – Amedspor vs Esenler Erokspor – BeIN Sports 2

20:00 – Pendikspor vs Manisa FK – BeIN Sports 2

20:00 – Kocaelispor vs Gençlerbirliği – BeIN Sports 1

20:00 – Pendikspor vs Manisa FK – TRT Spor

20:30 – Schalke 04 vs Paderborn / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2

2 20:30 – Hannover 96 vs Karlsruhe / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3