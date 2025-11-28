Haberler

Bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte futbolseverlerin odağı uluslararası maçlara kaydı. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Peki, bugün maç var mı? 28 Kasım Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

28 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler kozlarını paylaşacak. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

MAÇLAR

  • 15:00 – Türkiye (K) vs Arnavutluk (K) / Hazırlık Maçı – TRT Spor
  • 20:00 – Pendikspor vs Manisa FK – BeIN Sports 2
  • 20:30 – Schalke 04 vs Paderborn / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2
  • 20:30 – Hannover 96 vs Karlsruhe / Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3

  • 20:30 – Al Ahli vs Al Qadisiya – S Sport Plus
  • 22:30 – Sporting Gijon vs Andorra / LaLiga 2 – S Sport Plus
  • 22:45 – Como vs Sassuolo / Serie A – S Sport Plus
  • 22:45 – Metz vs Rennes / Ligue 1 – beIN Connect
  • 23:00 – Getafe vs Elche / LaLiga – S Sport Plus
