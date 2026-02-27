Bugün maç var mı? 27 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Şubat Cuma akşamı spor dünyası hız kesmeden devam ediyor. Futbol karşılaşmaları öne çıkarken, takımlar hem ligdeki pozisyonlarını sağlamlaştırmak hem de değerli puanlar kazanmak için mücadele ediyor. Taraftarlar, maçların saatlerini ve yayın kanallarını merak ediyor. Gecenin dikkat çeken müsabakaları ve program detayları haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

YAYINLAR

16:00 Esenler Erokspor - Boluspor (Futbol) TRT Spor , beIN Connect Canlı

20:00 İstanbulspor - Iğdırspor (Futbol) TRT Spor , beIN Connect Canlı

20:00 Rams Başakşehir - Konyaspor (Futbol) BeIN Sports 2 Canlı

20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Futbol) BeIN Sports 1 Canlı

20:30 Fortuna Düsseldorf - Bochum (Futbol) Tivibu Spor 3 Canlı

20:30 Dynomo Dresden - Darmstad 98 (Futbol) S Sport Plus Canlı