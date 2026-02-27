Bugün maç var mı? 27 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
27 Şubat Cuma günü spor severleri yoğun bir program bekliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, ligdeki sıralamaları ve şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkileyecek kritik maçlara sahne olacak. Taraftarlar hangi maçların hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken, günün fikstürü spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 27 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
27 Şubat Cuma akşamı spor dünyası hız kesmeden devam ediyor. Futbol karşılaşmaları öne çıkarken, takımlar hem ligdeki pozisyonlarını sağlamlaştırmak hem de değerli puanlar kazanmak için mücadele ediyor. Taraftarlar, maçların saatlerini ve yayın kanallarını merak ediyor. Gecenin dikkat çeken müsabakaları ve program detayları haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.
YAYINLAR
- 16:00 Esenler Erokspor - Boluspor (Futbol) TRT Spor, beIN Connect Canlı
- 20:00 İstanbulspor - Iğdırspor (Futbol) TRT Spor, beIN Connect Canlı
- 20:00 Rams Başakşehir - Konyaspor (Futbol) BeIN Sports 2 Canlı
- 20:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Futbol) BeIN Sports 1 Canlı
- 20:30 Fortuna Düsseldorf - Bochum (Futbol) Tivibu Spor 3 Canlı
- 20:30 Dynomo Dresden - Darmstad 98 (Futbol) S Sport Plus Canlı
- 21:45 Porto - Arouca (Futbol) S Sport Plus Canlı
- 22:00 Al Shabab - Al Hilal (Futbol) S Sport Plus, Tabii Canlı
- 22:30 Augsburg - Köln (Futbol) S Sport Plus, Tivibu Spor 1 Canlı
- 22:45 Strasbourg - Lens (Futbol) beIN Connect Canlı
- 22:45 Parma - Cagliari (Futbol) S Sport Plus Canlı
- 23:00 Wolverhampton - Aston Villa (Futbol) beIN Connect Canlı
- 23:00 Levante - Alaves (Futbol) S Sport Plus Canlı
- 23:45 Sporting Lisbon - Estoril (Futbol) S Sport Plus Canlı