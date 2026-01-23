Haberler

Bugün maç var mı? 23 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
23 Ocak Cuma akşamı spor gündemi oldukça hareketli. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından futbol başta olmak üzere farklı spor dallarındaki kritik karşılaşmalar, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç programları, yayın bilgileri ve öne çıkan mücadeleler, akşam saatleri yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 23 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

23 Ocak Cuma akşamı spor tutkunlarını ekran başına toplayacak yoğun bir program öne çıkıyor. Gün boyu şekillenen gündemin ardından, futbolun yanı sıra farklı branşlardaki kritik karşılaşmalar sporseverlerin ilgisini çekiyor. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve dikkat çeken mücadeleler, akşam saatleri yaklaşırken merakla araştırılıyor. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

YAYINLAR

  • 07:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A ( Futbol )
  • 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu ( Futbol )
  • 12:30 – S Sport: İspanya LaLiga ( Futbol )
  • 13:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A ( Futbol )
  • 15:30 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer
  • 17:30 – TRT Spor: Aktüel Futbol Transfer
  • 18:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Futbol)

  • 18:30 – TRT Spor: Taktik Analiz
  • 19:00 – S Sport: İtalya Serie A (Futbol) (Canlı)
  • 20:00 – TRT Spor: Adana Demirspor – Bandırmaspor (Canlı)
  • 20:00 – beIN Sports 1: Trabzonspor – Kasımpaşa
  • 22:00 – HT Spor: Dakika 90
  • 22:00 – TRT Spor: Stadyum (Canlı)
  • 22:00 – beIN Sports 4: Auxerre – PSG
  • 22:00 – S Sport Plus: Inside Serie A (Canlı)
  • 22:45 – S Sport Plus: Inter – Pisa
  • 23:30 – TRT Spor: İleri Üçlü Transfer
500

