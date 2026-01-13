Bugün maç var mı? 13 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
13 Ocak Salı akşamı spor gündemi yine dopdolu. Futboldan diğer branşlara kadar birçok önemli karşılaşma sporseverlerle buluşurken, maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan eşleşmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
13 Ocak Salı akşamı futbol gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla şekilleniyor. Yurt içinde lig heyecanı sürerken, Avrupa sahnesinde oynanacak maçlar da futbolseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan eşleşmeler merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 13.00 – Alanyaspor vs Fatih Karagümrük | A Spor
- 15.00 – Kupada Bugün | A Spor
- 15.30 – Rams Başakşehir vs Boluspor | A Spor
- 16.00 – Hedef Süper Lig | TRT Spor
- 17.30 – ZTK Kupada Bugün | A Spor
- 18.00 – Gaziantep FK vs Kocaelispor | A Spor
- 20.30 – Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | S Sport Plus
- 20.30 – Fethiyespor vs Galatasaray | A Spor
- 22.30 – Borussia Dortmund vs Werder Bremen | S Sport Plus
- 22.30 – Hamburg vs Bayer Leverkusen | S Sport Plus
- 22.30 – Mainz vs Heidenheim | S Sport Plus
- 22.30 – Türkiye'nin Kupası | A Spor
- 23.00 – Leonesa vs Athletic Bilbao | S Sport Plus
- 23.00 – Real Sociedad vs Osasuna | S Sport Plus
- 23.00 – Roma vs Torino | TRT Spor
- 23.00 – Newcastle vs Manchester City | EXXEN