Bugün maç var mı? 13 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

13 Ocak Salı akşamı futbol gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla şekilleniyor. Yurt içinde lig heyecanı sürerken, Avrupa sahnesinde oynanacak maçlar da futbolseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan eşleşmeler merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13.00 – Alanyaspor vs Fatih Karagümrük | A Spor

15.00 – Kupada Bugün | A Spor

15.30 – Rams Başakşehir vs Boluspor | A Spor

16.00 – Hedef Süper Lig | TRT Spor

17.30 – ZTK Kupada Bugün | A Spor

18.00 – Gaziantep FK vs Kocaelispor | A Spor

20.30 – Stuttgart vs Eintracht Frankfurt | S Sport Plus

20.30 – Fethiyespor vs Galatasaray | A Spor