Haberler

Bugün maç var mı? 10 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 10 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Haziran Çarşamba günü futbolseverler “bugün maç var mı?” sorusuna yanıt ararken, günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri büyük merak konusu oldu. Yerel ligler, hazırlık maçları ve uluslararası turnuvalarda oynanacak mücadeleler ile birlikte “bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç programı, 10 Haziran Çarşamba günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç takvimine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A SPOR

  • 08:00 Sabah Sporu (Futbol)
  • 11:00 Spor Ajansı (Futbol)
  • 14:00 Gün Ortası (Futbol)
  • 15:00 Spor Gündemi (Futbol)
  • 18:00 Ana Haber (Futbol)
  • 20:00 Arjantin - İzlanda (Bant) (Futbol)
  • 22:00 Transfer Raporu (Futbol)

HT SPOR

  • 08:00 Başlama Vuruşu (Futbol)
  • 09:00 Başlama Vuruşu (Futbol)
  • 12:30 Kürsü (Futbol)
  • 13:30 Bakış Açısı (Futbol)
  • 15:00 Satır Arası (Futbol)
  • 18:00 Ana Haber Bülteni (Futbol)
  • 22:00 Gece Yarısı (Futbol)

TRT SPOR

  • 08:00 İlk Baskı (Futbol)
  • 10:25 Spor Bülteni (Futbol)
  • 11:00 Spor Manşet (Futbol)
  • 12:30 Gün Ortası (Futbol)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Futbol)
  • 16:00 Digital Gündem (Futbol)
  • 17:30 Set Sayısı (Futbol)
  • 20:00 Spor Akşamı (Futbol)
  • 23:00 Aktüel Futbol (Futbol)
  • 01:00 Spor Artı (Futbol)

BEIN HABER

  • 10:00 Haber (Futbol)
  • 13:00 Gün Ortası (Futbol)
  • 18:00 Ana Haber (Futbol)
  • 21:00 Spor Turu (Futbol)

HT SPOR / HTSPOR

  • 11:00 Spor Ajansı (Futbol)
  • 15:00 Satır Arası (Futbol)
  • 23:00 Gece Yarısı (Futbol)
  • 00:00 Haber Bülteni (Futbol)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
AK Parti sahaya iniyor! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılacak

Terörsüz Türkiye için yeni süreç başladı! AK Parti sahaya iniyor
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor