Bugün maç var mı? 10 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç programı, 10 Haziran Çarşamba günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Futbolseverler, günün maç takvimine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A SPOR

08:00 Sabah Sporu (Futbol)

11:00 Spor Ajansı (Futbol)

Ajansı (Futbol) 14:00 Gün Ortası (Futbol)

15:00 Spor Gündemi (Futbol)

18:00 Ana Haber (Futbol)

(Futbol) 20:00 Arjantin - İzlanda (Bant) (Futbol)

22:00 Transfer Raporu (Futbol)

HT SPOR

08:00 Başlama Vuruşu (Futbol)

09:00 Başlama Vuruşu (Futbol)

12:30 Kürsü (Futbol)

13:30 Bakış Açısı (Futbol)

15:00 Satır Arası (Futbol)

18:00 Ana Haber Bülteni (Futbol)

22:00 Gece Yarısı (Futbol)

TRT SPOR

08:00 İlk Baskı (Futbol)

10:25 Spor Bülteni (Futbol)

11:00 Spor Manşet (Futbol)

12:30 Gün Ortası (Futbol)

14:00 Spor Stüdyosu (Futbol)

16:00 Digital Gündem (Futbol)

17:30 Set Sayısı (Futbol)

20:00 Spor Akşamı (Futbol)

23:00 Aktüel Futbol (Futbol)

01:00 Spor Artı (Futbol)

BEIN HABER

10:00 Haber (Futbol)

13:00 Gün Ortası (Futbol)

18:00 Ana Haber (Futbol)

21:00 Spor Turu (Futbol)

HT SPOR / HTSPOR