Brezilya Fas hangi kanalda? Brezilya Fas maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Brezilya Fas maçı hangi kanalda? Brezilya Fas Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Brezilya Fas maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Brezilya Fas maçını hangi kanal veriyor? İşte Brezilya Fas maçı yayın bilgisi haberimizde...

BREZİLYA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Brezilya Fas maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BREZİLYA FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya Fas maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.