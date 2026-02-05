Borsa neden düştü? Son Dakika Bist100 neden düşüyor, yüzde kaç düştü?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302 puanlık düşüşle günü satıcılı tamamladı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yurt içinde hisse senetlerinde değer kayıpları izlendi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100 endeksindeki düşüşte, küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri etkili oldu. Yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle birlikte küresel risk iştahı zayıflarken, bu tablo yurt içi piyasalara da yansıdı. Küresel borsalarda gözlenen negatif seyirle birlikte Borsa İstanbul'da satışlar genele yayıldı.

Yurt içinde işlem gören hisselerde özellikle bankacılık ve holding endeksleri öne çıkan kayıplar yaşadı. Bankacılık endeksi günü yüzde 2,42, holding endeksi ise yüzde 2,35 düşüşle tamamladı. Sektörler bazında bakıldığında finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 0,24 ile sınırlı artış kaydederken, madencilik endeksi yüzde 3,68 değer kaybıyla en fazla düşen sektör oldu.

Makroekonomik cephede ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Analistler, piyasalarda yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin izleneceğini, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin gündemde olacağını aktardı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan destek, 13.700 ve 13.800 puan direnç seviyeleri olarak kaydedildi.