Borsa neden düştü? SON DAKİKA 7 Nisan 2026 bugün borsa neden düşüyor?

Borsa İstanbul’da satış baskısı günün ilerleyen saatlerinde güç kazanarak endeksin yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik haber akışı, yatırımcıların kararlarında belirleyici oldu.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA!

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanış seviyesi olan 13.112 puan civarında yatay-negatif bir başlangıç yaptıktan sonra gün içinde sınırlı dalgalanmalar sergiledi. Ancak öğleden sonra işlemlerinde satışların hızlanmasıyla birlikte endeks yaklaşık yüzde 1,4 ila 1,8 arasında değer kaybederek 12.900 puan bandına geriledi. Günün ilk bölümünde dengeli seyir izleyen piyasada, ilerleyen saatlerde satış yönlü işlemler ağırlık kazandı.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, yurt içi piyasaları da etkisi altına aldı. Orta Doğu’da İran merkezli gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde enerji güvenliğine ilişkin endişeler petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı. Artan enerji maliyetleriyle birlikte enflasyon beklentileri yeniden gündeme gelirken, bu gelişmeler yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiledi. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların temkinli hareket etmesi, piyasalardaki dalgalanmayı artırdı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Piyasalarda yaşanan düşüşte uluslararası gelişmelerin etkisi geniş bir şekilde hissedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin yaptığı açıklamalar, küresel ölçekte dikkatle takip edildi. Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve İran’la ilgili sert ifadeler içeren paylaşımı, jeopolitik risk algısını yükseltti. Daha önce Hürmüz Boğazı’na yönelik açıklamalarla birlikte değerlendirilen bu söylemler, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Öte yandan, Fed yetkililerinin enflasyon konusundaki uyarıları da piyasalarda etkili oldu. Enflasyon baskılarının devam edebileceğine yönelik mesajlar, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların risk iştahında değişim gözlenirken, sadece Borsa İstanbul’da değil dünya borsalarında da satışların arttığı görüldü. Piyasalar, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret politikalarına ilişkin haber akışına odaklanmayı sürdürdü.