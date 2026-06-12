BIH hangi ülke, BIH hangi takım, BIH ne demek, 2026 Dünya Kupası BIH açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEBIH hangi ülke ve BIH hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası BIH açılımı ve BIH ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan BIH ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI BIH HANGİ ÜLKE?

BIH, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Bosna-Hersek'i temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Bosna-Hersek, play-off aşamasında İtalya'yı eleyerek bu turnuvaya katılarak büyük bir tarih yazdı. Merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

BIH Ne Demek?

BIH, Bosna-Hersek'in yerel dildeki adı olan Bosna i Hercegovina ifadesinin kısaltmasıdır. ISO 3166-1 alfa-3 standardına göre ülkenin resmi uluslararası kodudur. Plakalardan spor istatistiklerine kadar her yerde bu kod kullanılır.

BIH Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve skor tabelalarında BIH kısaltması, Bosna-Hersek Milli Takımı'nı ifade eder. Futbol dünyasında bu takım, taraftarları tarafından "Zmajevi" (Ejderhalar) lakabıyla anılır.

2026 Dünya Kupası ve BIH (Bosna-Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek, turnuvanın en çok dikkat çeken ekiplerinden biri. İşte grup bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında BIH, Bosna-Hersek (Bosnia and Herzegovina) demektir.

Grubu: Bosna-Hersek, turnuvada B Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: Grubundaki rakipleri ev sahiplerinden Kanada, Avrupa'nın güçlü ekibi İsviçre ve Asya temsilcisi Katar'dır.

Maç Programı

Bosna-Hersek'in grup aşamasındaki heyecan dolu maç takvimi şöyle:

12 Haziran: Kanada - Bosna-Hersek (Toronto)

18 Haziran: İsviçre - Bosna-Hersek (Los Angeles)

24 Haziran: Bosna-Hersek - Katar (Seattle)