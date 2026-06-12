Haberler

BIH hangi ülke, BIH hangi takım, BIH ne demek, 2026 Dünya Kupası BIH açılımı ne?

BIH hangi ülke, BIH hangi takım, BIH ne demek, 2026 Dünya Kupası BIH açılımı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIH hangi ülke ve BIH hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası BIH açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEBIH hangi ülke ve BIH hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası BIH açılımı ve BIH ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan BIH ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI BIH HANGİ ÜLKE?

BIH, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Bosna-Hersek'i temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Bosna-Hersek, play-off aşamasında İtalya'yı eleyerek bu turnuvaya katılarak büyük bir tarih yazdı. Merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

BIH Ne Demek?

BIH, Bosna-Hersek'in yerel dildeki adı olan Bosna i Hercegovina ifadesinin kısaltmasıdır. ISO 3166-1 alfa-3 standardına göre ülkenin resmi uluslararası kodudur. Plakalardan spor istatistiklerine kadar her yerde bu kod kullanılır.

BIH Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve skor tabelalarında BIH kısaltması, Bosna-Hersek Milli Takımı'nı ifade eder. Futbol dünyasında bu takım, taraftarları tarafından "Zmajevi" (Ejderhalar) lakabıyla anılır.

2026 Dünya Kupası ve BIH (Bosna-Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek, turnuvanın en çok dikkat çeken ekiplerinden biri. İşte grup bilgileri:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında BIH, Bosna-Hersek (Bosnia and Herzegovina) demektir.

Grubu: Bosna-Hersek, turnuvada B Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: Grubundaki rakipleri ev sahiplerinden Kanada, Avrupa'nın güçlü ekibi İsviçre ve Asya temsilcisi Katar'dır.

Maç Programı

Bosna-Hersek'in grup aşamasındaki heyecan dolu maç takvimi şöyle:

12 Haziran: Kanada - Bosna-Hersek (Toronto)

18 Haziran: İsviçre - Bosna-Hersek (Los Angeles)

24 Haziran: Bosna-Hersek - Katar (Seattle)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı

Önce tazminat kazandılar, kızları ölünce hacizlik oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan sert yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi