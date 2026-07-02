Beşiktaş Gyirmot hangi kanalda? Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gyirmot hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Gyirmot maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gyirmot maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır. Beşiktaş'ın maç kadrosu şöyledir:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozan Sevim."

BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gyirmot maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak.