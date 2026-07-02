Haberler

Beşiktaş Gyirmot hangi kanalda? Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Gyirmot hangi kanalda? Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Gyirmot hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Gyirmot maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gyirmot hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Gyirmot maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Gyirmot maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gyirmot maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır. Beşiktaş'ın maç kadrosu şöyledir:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozan Sevim."

BEŞİKTAŞ GYİRMOT MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gyirmot maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak.  

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin acısıdır
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak