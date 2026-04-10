Beşiktaş 11'i! Beşiktaş Antalyaspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Antalyaspor maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş Antalyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Antalyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Antalyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş Antalyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş Antalyaspor maç kadrosu şöyledir:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek.

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.