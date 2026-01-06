Haberler

BES devlet katkısı düşecek mi? BES devlet katkısı yüzde kaç düşürülecek?

Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında önemli bir gelişme yaşanıyor. Devlet katkısı oranının düşürülmesi gündemde. Ancak yüzde kaçlık bir düşüş olacağı henüz netleşmiş değil. Bu durum, BES'e dahil olan ve olmayı planlayan vatandaşların merak konusu oldu. Peki, BES devlet katkısı düşecek mi? BES'te devlet katkısı yüzde kaç düşürülecek? Detaylar haberimizde.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), uzun vadeli tasarrufları teşvik eden ve milyonlarca katılımcının geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlayan önemli bir sistem olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde gündeme gelen devlet katkısı oranındaki değişiklikler, sistemin geleceğini ve katılımcı güvenini yakından ilgilendiriyor. Peki, BES devlet katkısı düşecek mi? BES'te devlet katkısı yüzde kaç düşürülecek? Detaylar...

BES DEVLET KATKISI DÜŞECEK Mİ?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de tasarruf alışkanlıklarını artıran ve uzun vadeli birikim sağlamak için geliştirilen önemli bir sistem olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde devlet katkısında yapılması planlanan değişiklikler gündemde. Özellikle yüzde 30 olan devlet katkısının yüzde 20'ye düşürülmesi ihtimali, hem katılımcılar hem de ekonomistler tarafından dikkatle takip ediliyor.

BES DEVLET KATKISI NEDEN DÜŞECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığı değişikliğin temel gerekçesi, mevcut yüzde 30'luk devlet katkısının bütçeye getirdiği yük olarak gösteriliyor. 19 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan vergi kanunları ile bazı kanunlarda yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı'na BES'teki devlet katkısı oranını sıfıra kadar indirme veya yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi veriyor. Bu yetki çerçevesinde, Hazine'nin katkı oranını yüzde 20'ye düşürmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

BES DEVLET KATKISI YÜZDE KAÇ DÜŞÜRÜLECEK?

Planlanan değişiklikle devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye çekilmesi öngörülüyor.

