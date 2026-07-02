Belçika Senegal maç özeti ve golleri! (ÖZET) Belçika Senegal kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BELÇİKA SENEGAL MAÇ ÖZETİ

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BELÇİKA SENEGAL ÖZET

Belçika Senegal maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Belçika Senegal maçı 1-0'lık Senegal üstünlüğüyle devam ediyor.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Belçika Senegal maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.