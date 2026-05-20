Bayramda borsa açık mı, kaç gün kapalı? 25-29 Mayıs 2026 borsa açık olacak mı?

Borsa İstanbul’da Kurban Bayramı haftasında uygulanacak işlem düzeni belli oldu. Bayram öncesindeki son işlem günleri ile tatil süresince uygulanacak seans saatleri yatırımcıların gündeminde yer aldı.

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Seans uygulaması kapsamında piyasalar saat 13.00’e kadar açık olacak ve ardından işlemler sona erecek. Arefe günü nedeniyle normal işlem düzeninde değişikliğe gidilirken, yatırımcılar işlemlerini yarım gün seans saatlerine göre gerçekleştirecek.

Bayramın başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlemler duracak. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı süresince piyasalar kapalı olacak. Bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe, üçüncü günü 29 Mayıs Cuma ve dördüncü günü 30 Mayıs Cumartesi tarihinde de Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. Bayram sonrasında piyasalar yeniden açılacak ve işlemler normal seans düzenine dönecek.

BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre Borsa İstanbul, bayram süresince dört gün boyunca kapalı olacak. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba tarihinden itibaren başlayan tatil kapsamında 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi günlerinde de piyasada işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu tarihler boyunca yatırımcılar alım ve satım işlemi yapamayacak.

Bayram öncesindeki son tam işlem günü ise 25 Mayıs 2026 Pazartesi olacak. Bu tarihte piyasalar normal işlem düzeniyle açık kalacak ve herhangi bir yarım gün uygulaması bulunmayacak. Arefe günü olan 26 Mayıs Salı tarihinde ise işlemler yarım gün sürecek. Ayrıca takas sürecinde de değişiklik uygulanacak ve 22 Mayıs Cuma tarihli işlemlerin takası bayram sonrasındaki 1 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.