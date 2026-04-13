Barış Arduç hangi sporu yapıyor? Barış Arduç'un altın madalya aldığı jiu jitsu nedir?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla değil, spor alanındaki uluslararası başarısıyla gündeme geldi. İtalya’da düzenlenen prestijli Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship turnuvasında mücadele eden başarılı oyuncu, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Peki, Barış Arduç'un altın madalya aldığı jiu jitsu nedir? Detaylar haberimizde.

BARIŞ ARDUÇ HANGİ SPORU YAPIYOR?

Barış Arduç’un ilgilendiği spor dalı jiu-jitsu olarak öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda dünya genelinde popülerliği artan bu spor, teknik beceri, denge, strateji ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir dövüş sanatıdır.

Ünlü oyuncu, yalnızca setlerdeki performansıyla değil, aynı zamanda spor alanındaki istikrarlı çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Uzun süredir jiu-jitsu ile ilgilenen Arduç, bu sporu profesyonel düzeyde sürdürerek uluslararası turnuvalara katılım sağladı.

İtalya’da düzenlenen organizasyonda elde ettiği başarı ise, onun spora olan bağlılığının ve disiplinli çalışma anlayışının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BARIŞ ARDUÇ’UN ALTIN MADALYA ALDIĞI JIU JITSU NEDİR?

Jiu-jitsu, rakibin gücünü kendi lehine kullanmaya dayalı, teknik ve strateji odaklı bir dövüş sporudur. Bu branşta başarı elde etmek yalnızca fiziksel güçle değil, aynı zamanda doğru zamanlama, kontrol ve teknik bilgiyle mümkündür.

Barış Arduç’un katıldığı Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship, uluslararası düzeyde önemli organizasyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu turnuvada 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Arduç, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tatamide sergilediği performans, hem spor camiasında hem de hayran kitlesi arasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle oyunculuk kariyerinin yanı sıra böyle bir başarı elde etmesi, onun çok yönlü bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ALTIN MADALYA İLE TAÇLANAN BAŞARI

Turnuva boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Arduç, final karşılaşmalarında da üstün bir mücadele ortaya koydu. Zorlu rakiplerine karşı teknik üstünlüğünü koruyan oyuncu, şampiyonluğu hak eden bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı.

SPOR VE OYUNCULUK ARASINDA DENGELİ BİR KARİYER

Barış Arduç’un başarısı, sadece spor alanında değil, kariyer yönetimi açısından da dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Setlerdeki disiplinini spora taşıyan oyuncu, hem fiziksel hem de mental dayanıklılığını geliştirmeye devam ediyor.