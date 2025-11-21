Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı, kaç maç yok, Gençlerbirliği, USG, Fenerbahçe maçlarında oynayabilecek mi? Barış Alper Yılmaz eli neden sargılı?

A Milli Takım kampından dönen Barış Alper Yılmaz'a sabah saatlerinde MR çekildi ve oyuncunun sol elinde çatlak tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, yıldız futbolcunun kaç maç kaçıracağı ve yaklaşan Gençlerbirliği, USG ve Fenerbahçe maçlarında forma giyip giyemeyeceği soruları gündeme geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Milli Takım'dan dönen Barış Alper Yılmaz'a sabah saatlerinde MR çekildi. Yapılan incelemede genç oyuncunun sol elinde çatlak bulunduğu öğrenildi.

SAHAYA ÇIKACAK MI?

Yaşadığı şiddetli ağrılara rağmen Barış Alper Yılmaz'ın, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımı yalnız bırakmamak adına sahaya çıkabileceği ifade ediliyor. Oyuncunun, gerekli görülmesi hâlinde fedakârlık yaparak forma giyme ihtimali bulunuyor.