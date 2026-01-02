Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu nasıl ödenir? BAĞ-KUR, GSS borcu nereden sildirilir?

Yeni yılda gündemde sağlık borçları var. Bağ-Kur ve GSS prim borçları nasıl ödenecek? Bu borçlar nereden ve hangi yollarla kapatılabilecek? Borçlu olanlar için kritik sorular cevap bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PRİM BORCU NEDİR?

Prim borcu, Bağ-Kur veya GSS kapsamındaki kişilerin, sosyal güvenlik primlerini zamanında ödememesi sonucu oluşan borçtur. Bu primler, sağlık hizmeti, emeklilik ve diğer sosyal haklar için ödenir. Ödenmeyen primler, borç olarak kaydedilir ve bu borçlar var oldukça bazı sosyal haklara erişim kısıtlanabilir.

PRİM BORCU NASIL ÖDENİR?

Prim borcu kapatmak için:

SGK'nın online sisteminden borç sorgulaması yapılabilir.

Borç miktarı öğrenildikten sonra kredi kartı, banka havalesi veya PTT aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Borç, tek seferde veya taksitli olarak ödenebilir. SGK'nın yapılandırma imkanları da takip edilebilir.

Borç ödendiğinde, sağlık hizmetlerine erişim tekrar sağlanır.

GSS VE BAĞ-KUR BORCU OLANLAR NE YAPABİLİR?

Borçluların seçenekleri:

Borçlarını ödeyerek devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet almaya başlamak.

Ödeme imkânı yoksa, özel hastanelerden kendi imkânlarıyla veya özel sigortalarıyla hizmet almak.

Gelecekte yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçici hak tanınmasını beklemek.

İLAÇLAR ÜCRETLİ Mİ?

2025 yılında borcu olanlar için ilaçlar ücretli olarak alınmak zorundaydı. 2026 itibarıyla yeni bir kararname yayımlanmadığı için bu durum devam ediyor. Borçlu kişiler devlet veya üniversite hastanelerinden ilaç alamazken, özel hastanelerden ilaç alırlarsa ücret ödemeleri gerekir.

BAĞ-KUR VE GSS PRİM BORCU OLANLAR HASTANELERE GİREBİLECEK Mİ?

1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi henüz yayımlanmadığı için borçlulara geçici bir hak tanınmadı ve bu tarihten itibaren hastanelere erişim tamamen kısıtlandı.

BORCU OLANLAR HANGİ HASTANELERE GİDEBİLİR?

Devlet ve üniversite hastanelerine giremeyen borçlular için seçenekler sınırlı. Özel hastaneler ve özel sağlık sigortası kapsamındaki kuruluşlar, borçlu kişileri kabul edebiliyor. Yani borcu olanlar, sağlık hizmetine erişim için kendi imkânlarıyla veya özel sigorta üzerinden hareket etmek zorunda kalacak.