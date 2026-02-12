Atletico Madrid Barcelona maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Atletico Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Atletico Madrid Barcelona kaç kaç? Atletico Madrid Barcelona canlı maç anlatımı ve Atletico Madrid Barcelona kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Atletico Madrid Barcelona maçı 2-0'lık Atletico Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Atletico Madrid Barcelona maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid Barcelona maçı Madrid'de, Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.