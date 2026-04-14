Atletico Madrid Barcelona hangi kanalda? Atletico Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Barcelona maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Atletico Madrid Barcelona maçını Tabii Spor kullanıcıları internet bağlantısı ile platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

Barcelona cephesinde teknik direktör Hansi Flick’in öğrencileri hücum ağırlıklı bir oyunla sahada olacak. Katalan ekibinde Robert Lewandowski en önemli gol ayağı olarak öne çıkarken, genç yıldız Lamine Yamal ile kanatlarda görev yapması beklenen Marcus Rashford hücumdaki en büyük kozlar arasında yer alıyor. Orta sahada Pedri ve Frenkie de Jong’un oyunun kontrolünü sağlaması beklenirken, savunmada yaşanan eksikler dikkat çekiyor. Raphinha ve Christensen’in sakatlıkları sürerken, genç savunmacı Pau Cubarsí ise cezalı durumda bulunuyor.

Ev sahibi Atletico Madrid’de ise teknik direktör Diego Simeone’nin klasik oyun anlayışı ön planda olacak. İspanyol ekibi, ilk maçtan elde ettiği avantajı korumak adına savunma güvenliğini ön planda tutup hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Özellikle Barcelona’nın risk alacağı anlarda gelişecek kontra ataklar, Madrid temsilcisi için en önemli fırsatlar olacak. Ancak Atletico’da da bazı oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Kaleci Jan Oblak ve savunmanın önemli isimlerinden Gimenez’in maç öncesi durumları netlik kazanmazken, Pablo Barrios’nun sakatlığı bulunuyor.

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.