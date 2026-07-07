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Arjantin Mısır hangi kanalda? Arjantin Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arjantin Mısır hangi kanalda? Arjantin Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Arjantin Mısır maçı hangi kanalda belli oldu. Arjantin Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Mısır maçı yayın bilgisi!

Arjantin Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Mısır maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARJANTİN MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Mısır maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Arjantin Mısır maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ARJANTİN MISIR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin Mısır maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. Futbol

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