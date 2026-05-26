Arefe günü borsa açık mı, kaça kadar açık? 26 Mayıs borsa saat kaçta kapanıyor?

Kurban Bayramı arefesi nedeniyle Borsa İstanbul’da yarım gün uygulaması yapılacak. Bayram süresince piyasaların kapalı olacağı tarihler de yatırımcıların işlem planlamasında belirleyici olacak.

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün mesai uygulanacak. Resmi tatil düzenlemesi kapsamında piyasalarda işlemler sabah saatlerinde başlayacak ve öğle saatine kadar devam edecek. Yatırımcılar, hisse senedi ve diğer piyasa işlemlerini belirlenen çalışma düzenine göre gerçekleştirecek.

Arefe Günü nedeniyle uygulanacak yarım gün sistemi kapsamında Borsa İstanbul saat 13.00 itibarıyla kapanacak. Bayram tatili öncesinde işlem yapmak isteyen yatırımcıların, işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekecek. Tatil süresince piyasalar kapalı olacağı için işlemler bir sonraki açılış gününe kadar gerçekleştirilemeyecek.

AREFE GÜNÜ BORSA KAÇA KADAR AÇIK, KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Borsa İstanbul’da arefe günü işlemler saat 13.00’e kadar devam edecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle uygulanacak çalışma düzeni kapsamında piyasalarda öğleden sonra seans yapılmayacak. Yatırımcılar, tatil öncesindeki son işlem gününde işlemlerini yarım gün uygulamasına göre planlayacak.

Bayram süresince ise Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Çarşamba gününden Cumartesi gününe kadar piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek. Borsa işlemleri, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.