ALTIN YORUMLARI 26 OCAK: Altın yükselişi devam edecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar?

Altın piyasaları yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, finansal sistemlere yönelik güven bunalımı ve yatırımcıların güvenli liman arayışının güçlenmesi, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi. 26 Ocak itibarıyla ons altın tarihte ilk kez 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, iç piyasada gram altın da 7 bin lira eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, Altın yükselişi devam edecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın ne kadar? 26 Ocak altın yorumları haberimizde.

ALTIN YORUMLARI 26 OCAK SON DAKİKA

Piyasalarda oluşan bu tablo, yalnızca kısa vadeli bir fiyat hareketi olarak değil, küresel ekonomik sistemde yaşanan derin kırılmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. ABD varlıklarına yönelik güven kaybı, doların zayıflaması ve merkez bankalarının artan altın talebi, değerli metaldeki yükselişin ana dinamiklerini oluşturuyor.

ALTIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişin ardından yatırımcıların en çok merak ettiği soru, bu trendin sürdürülebilir olup olmadığı. Mevcut veriler, yükseliş eğiliminin yapısal nedenlere dayandığını ortaya koyuyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, Fed toplantısı öncesinde dolar pozisyonlarının azaltılması ve güvenli liman talebinin kalıcı hale gelmesi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, altındaki son ralliyi ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik bir güven krizinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Rodda'ya göre, Trump yönetiminin öngörülemez politik adımları ve ticaret savaşlarını körükleyen açıklamaları, yatırımcıları dolardan uzaklaştırarak altına yöneltiyor.

Metals Focus Direktörü Philip Newman ise yıl içinde ons altının 5 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor. Newman, kısa vadeli kâr satışlarının olası olduğunu ancak her geri çekilmenin güçlü alımlarla karşılanacağını vurguluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI: 26 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda ons altındaki sert yükseliş, yurt içi piyasalara da doğrudan yansıdı. Gram altın, 26 Ocak itibarıyla 7 bin 105 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gün içinde fiyatlar kısmen geri çekilse de, gram altın yüzde 2 civarında primle yüksek seviyelerde tutunmaya devam ediyor.

Güncel gram altın satış fiyatı 7.077,94 TL seviyesinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana gram altındaki yükseliş yüzde 17'yi aşarken, yıllık bazda artış oranı yüzde 64'e ulaştı. Bu performans, gram altını 2025'in en güçlü yatırım araçlarından biri haline getirdi.

26 OCAK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki yükselişe paralel olarak tarihi seviyelere ulaştı. Güvenli liman talebinin artması ve fiziki altına olan ilginin devam etmesi, çeyrek altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

26 Ocak itibarıyla çeyrek altın satış fiyatı 11.742,00 TL olarak kaydedildi. Düğün sezonu, bireysel yatırımcı talebi ve enflasyondan korunma isteği, çeyrek altının iç piyasadaki güçlü seyrini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

26 OCAK YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da rekor seviyelerden işlem gören ürünler arasında bulunuyor. Özellikle orta ölçekli yatırımcıların tercih ettiği yarım altın, altın piyasasındaki genel yükselişten doğrudan etkilendi.

26 Ocak itibarıyla yarım altın satış fiyatı 23.483,00 TL seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, yarım altındaki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde ons altın ve dolar kurundaki gelişmelere bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.

26 OCAK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları, hem yatırım hem de tasarruf aracı olarak tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı, tam altına olan talebi de artırmış durumda.

26 Ocak itibarıyla tam altın satış fiyatı 46.195,63 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Cumhuriyet altını 46.787,00 TL'den, gremse altın ise 115.843,35 TL'den işlem görüyor.

26 OCAK ONS ALTIN NE KADAR?

Küresel altın piyasalarının referans noktası olan ons altın, 26 Ocak'ta tarihi bir eşiği aşarak rekor kırdı. Spot ons altın yüzde 1,98 artışla 5.081,18 dolara yükselirken, gün içinde 5.092,71 dolar seviyesi test edildi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,01 primle 5.079,30 dolardan işlem gördü.

Güncel ons altın satış fiyatı 5.076,21 dolar seviyesinde bulunuyor. Doların zayıflaması, yenin güçlenmesi ve Fed toplantısı öncesi artan belirsizlikler, ons altını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.