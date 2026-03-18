Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları son dönemde belirgin bir düşüş trendi sergiliyor. Piyasalardaki hareketlerin merkezinde ise ABD Merkez Bankası (FED) ve küresel ekonomik göstergeler yer alıyor. Özellikle ABD tarafında açıklanacak faiz kararları, yatırımcıların altına bakışını doğrudan etkiliyor. Peki, altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

FED'in mevcut faiz oranını %3,50-%3,75 bandında sabit tutması bekleniyor. Ancak piyasaların asıl odaklandığı nokta, FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalarda geleceğe dair ipuçları olacak. Eğer Powell, enflasyonist risklere vurgu yaparak daha şahin bir para politikası sinyali verirse, altın gibi kıymetli metaller üzerinde satış baskısı artabilir.

Bunun yanında küresel jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını etkiliyor. Orta Doğu'daki savaşın seyrine dair belirsizlikler, piyasaların risk algısını artırırken, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de yaşanan lojistik problemlerinin petrol ve emtia fiyatlarını yukarı çekmesi, dolaylı olarak altın talebini baskılıyor. Ancak yüksek faiz ve yüksek enflasyon endişeleri, altının değer kazanmasını sınırlıyor ve düşüş eğilimini destekliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının geleceği, büyük ölçüde FED'in izleyeceği para politikası ve küresel ekonomik dengelere bağlı. Piyasa analistleri, FED'in enflasyonla mücadelede şahin duruşunu sürdürmesi halinde altının değer kaybının devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle faizlerin uzun süre yüksek kalması, yatırımcıların altın gibi faiz getirmeyen varlıklara olan ilgisini azaltıyor.

Bununla birlikte jeopolitik riskler altın için bir denge unsuru olabiliyor. Orta Doğu'daki belirsizlikler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, kısa vadede altına talebi artırsa da, bu etkiler sınırlı kalıyor. Yani altının düşüşü, sadece ABD merkezli faiz politikalarının baskısı ile sınırlı kalmayıp, küresel risk algısı ve enflasyon beklentileriyle doğrudan bağlantılı.

Özetle, altının düşüş trendi kısa vadede devam edebilir. Ancak piyasaların dikkatle takip ettiği FED açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler, fiyatlarda ani değişimlere yol açabilir. Yatırımcılar için bu dönemde temkinli ve piyasa verilerini yakından takip etmek kritik önem taşıyor.

NOT: Haberde yer alan detaylar yatırım tavsiyesi değildir.