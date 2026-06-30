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Almanya Paraguay maç özeti ve golleri! (ÖZET) Almanya Paraguay kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Almanya Paraguay maç özeti ve golleri! (ÖZET) Almanya Paraguay kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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Almanya Paraguay özet izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya Paraguay maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Almanya Paraguay maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya Paraguay maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Almanya Paraguay Dünya Kupası maç özeti! İşte, Almanya Paraguay özet videosu!

Almanya Paraguay maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya Paraguay maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Almanya Paraguay maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

ALMANYA PARAGUAY MAÇ ÖZETİ

Almanya Paraguay maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Almanya Paraguay özet bölümünde yer alan bilgilerden Almanya Paraguay geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ALMANYA PARAGUAY ÖZET

Almanya Paraguay maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ALMANYA PARAGUAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Paraguay maçı 1-0'lık Paraguay üstünlüğüyle devam ediyor.

ALMANYA PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Paraguay maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

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